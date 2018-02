Sénégal: Khalifa Ababacar Sall - « Ma détermination et mon engagement à servir ce pays restent intacts »

Toutefois, il a réitéré sa détermination à rester au service des Sénégalais, des Dakarois. «Ma détermination et mon engagement à servir ce pays et cette région, quelles que soient les circonstances, restent intacts», a conclu le maire de Dakar.

Ils souffrent le martyre parce que ce qui leur est reproché est injuste. Je demande au tribunal de les relâcher et que je sois le seul à supporter le reste parce que c'est à cause de moi qu'ils sont là», a encore réitéré le maire de Dakar.

Les sympathisants, les partisans, les parents et amis des prévenus ne pouvaient plus retenir leurs larmes. Surtout quand le juge Malick Lamotte les a appelés un à un devant la barre à prononcer leur dernier mot.

