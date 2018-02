« Nous allons continuer à communiquer et je pense qu'à la prochaine fois, ils seront de plus en plus nombreux. Donner de son sang, c'est sauver des vies ; donner de son sang c'est donner du sourire à ceux de nos compatriotes qui sont en difficultés», a-t-il conclu.

Soucieux du fait que la collecte et le traitement du sang coûtent très cher à l'Etat, et conscient de la pénurie des produits sanguins dans les hôpitaux du pays, le président d'honneur de cette fondation éponyme, le député Ninon Pachel Gouamba vient de mobiliser de nombreux jeunes de sa circonscription pour venir en aide au CNTS. Un geste que l'initiateur entend organiser tous les deux mois afin, dit-il, de pallier efficacement cette insuffisance dans les structures sanitaires.

