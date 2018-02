Tchad: L'opposition appelle à une unité d'action face à la crise sociale

« J'invite, en conséquence, toutes les forces politiques et sociales à intensifier les actions multiformes et légales afin d'obliger le gouvernement de monsieur Déby à la négociation », a demandé le chef de l'opposition.

Je soutiendrai toutes les manifestations des travailleurs et des jeunes pour recouvrer leurs droits et restaurer leur dignité », a assuré Saleh Kebzabo avant de lancer un appel.

Chef de file de l'opposition, le député de l'Union nationale pour la démocratie et le renouveau (UNDR), Saleh Kebzabo rappelle que le pays est dans une « impasse totale » et regrette que le président tchadien soit « curieusement absent » avant d'affirmer que « l'interdiction de manifester c'est lui, la répression sauvage par des forces du 3ème degré c'est encore lui parce qu'il croit les Tchadiens incapables de se soulever », a-t-il poursuivi.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.