Sénégal: Amnesty Sénégal sur le Procès Khalifa Sall - « Un acharnement contre un adversaire politique »

Et personne ne parle plus de cette situation», a regretté Seydi Gassama, qui invite l'Etat à apporter une solution durable à la mendicité des enfants.

L'Ong encourage le Sénégal à construire de nouvelles prisons. « l nous faut des prisons humanisées pour faciliter la réintégration des ex-détenus dans la société», a estimé le directeur exécutif d'Amnesty Sénégal, également préoccupé par le sort de l'imam Aliou Ndao en détention depuis plus de deux ans pour «actes de terrorisme» et «apologie du terrorisme».

Le document cite nommément la journaliste Oulèye Mané interpellée pour «publication d'images contraires aux bonnes mœurs» et la chanteuse Ami Collé Dieng arrêtée à Dakar le 8 août pour «outrage au chef de l'État» et de «diffusion de fausses nouvelles».

«Ce sont des faits qui montrent le recul enregistré», a commenté Seydi Gassama. Sur la liberté d'expression, le rapport fustige l'intimidation et l'arrestation de journalistes, d'artistes et d'utilisateurs de réseaux sociaux.

. «En juin, les forces de sécurité ont blessé deux femmes par balle et roué de coups plusieurs autres manifestants lors d'une marche organisée à Touba», souligne Amnesty Sénégal, qui regrette aussi l'arrestation de jeunes partisans de Khalifa Sall pour «troubles à l'ordre public» en juin et l'usage de gaz lacrymogènes et de matraques pour réprimer une manifestation pacifique organisée par l'ancien président Abdoulaye Wade en juillet.

Les faits le démontrent. Et c'est très grave pour le Sénégal et sa démocratie», a dénoncé Seydi Gassama à l'occasion de la cérémonie de présentation dudit rapport.

