Créé en 2009, le Repsfeco s'est donné pour mission de promouvoir l'autonomisation de la femme, l'équité, l'égalité des chances entre les sexes et de contribuer à la prévention, la médiation, la gestion des conflits et la prise en compte des femmes dans les instances de décision en Afrique de l'ouest, suivant la Résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies.

Pour rappel, une altercation entre un gendarme et un conducteur de taxi-moto aurait causé la mort de ce dernier au corridor à côté de la Compagnie ivoirienne de bois (Cib). Le contrôle de routine entre le conducteur de moto et le gendarme aurait tourné au drame.

C'est à juste titre qu'il invite le gouvernement à prendre des mesures fermes afin d'amener les populations à ne pas s'attaquer aux biens publics et en appelle le ministère de la Sécurité, les élus locaux et les leaders communautaires à mener des actions de sensibilisation auprès des populations afin de prévenir de telles situations dans leur localité.

Aussi appelle-t-il les Ivoiriens au civisme en rappelant que les services publics leur appartiennent. Le Repsfeco exhorte la jeunesse ivoirienne en général et en particulier celle de Bloléquin à plus de responsabilité dans les situations de tension sécuritaire.

Pour le Repsfeco, quelle que soit la raison de ce drame, la vie humaine est sacrée. C'est pourquoi il condamne les causes de cette tension sécuritaire à Bloléquin. Il présente ses condoléances aux familles des victimes et apporte son soutien aux autorités et aux familles qui ont eu leurs biens détruits.

