Congo-Brazzaville: Ministère du Commerce - Une guerre ouverte pour combattre la vente des produits avariés et altérés

Il s'agit des produits alimentaires et cosmétiques. Le contrôle concerne les produits dont les notices sont libellés en langues étrangères, les produits périmés et ceux qui sont altérés », a précisé Philippe Ntsondé Mondzié.

Ils sont de plusieurs natures. Il s'agit, entre autres, des boîtes de conserve, des boissons alcoolisées et gazeuses importées, des produits alimentaires de première nécessité, des produits cosmétiques et laitiers, ainsi que d'autres produits divers.

Cet important lot de produits commerciaux, totalement abimés et avariés, a été présenté à la presse par le directeur général de la concurrence et de la répression des fraudes commerciales, Philippe Ntsondé Mondzié.

La direction générale de la concurrence et de la répression des fraudes commerciales a présenté, le 23 février à Brazzaville, un important lot de produits alimentaires avariés et altérés, saisis dans les étalages et entrepôts, à l'issue d'un contrôle spécial lancé il y a quelques jours.

