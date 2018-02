Ile Maurice: Faux permis de conduire - Un policier serait un maillon important de ce réseau

Cette opération a ainsi permis de saisir tout un attirail chez lui: un ordinateur portable, une imprimante, trois téléphones cellulaires, une clé USB, une centaine de faux permis de conduire, du papier utilisé pour en fabriquer, des formulaires utilisés pour prendre les empreintes des demandeurs de permis, de faux tampons de la Traffic Branch, plus d'une centaine de photos de passeport de plusieurs personnes, une somme de Rs 3 500, une fausse coupure de Rs 500, trois autres de Rs 1 000 et de 100 dollars américains .

Cette affaire a éclaté le vendredi 16 février. Sur la base de certaines informations, la Special Anti-Robbery Squad de la Special Supporting Unit, menée par l'inspecteur Rajcoomar Seewoo, ceux de l'Anti-Robbery Squad de la division Sud, dirigés par les sergents Goodur et St-Mart et les hommes de l'inspecteur Kailash Derochoonee de la Criminal Investigation Division (CID) de Terre- Rouge, ont effectué un raid à 5 h 45, au domicile de Neezam Hossenee.

De plus, depuis samedi dernier, plusieurs personnes ont été entendues aux Casernes centrales. Elles ont été convoquées par les hommes de l'assistant commissaire de police, Devanand Reekoye, et de son adjoint, le surintendant de police Seeparsad Mannaram, du CCID, car leurs noms figurent sur les documents saisis au domicile du boulanger Neezam Hossenee, à Camp- Levieux.

