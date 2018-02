Afrique de l'Ouest: Tournoi Ufoa B Dames - Côte d'Ivoire/Ghana, affiche de la finale

Le stade Félix Houphöuet-Boigny d'Abidjan va vibrer samedi au rythme de la finale du Tournoi UFOA B dames. L'affiche oppose la Côte d'Ivoire au Ghana, deux pays qui ont décroché jeudi leur ticket au détriment respectivement du Mali et du Nigéria.

Hôtes de la compétition, les Eléphantes ne veulent pas lâcher le trophée. En demi-finales, les filles de Clémentine Touré ont affiché leur réalisme (2-0).

Bousculées par le Mali, elles peuvent dire merci à Nina Kpanho, auteure d'un doublé et qui décroche au passage son deuxième trophée de « Woman of the match » du tournoi.

Le choc de ce dernier carré entre le Nigéria et le Ghana a tenu ses promesses. Annoncée grande favorite du tournoi, les Super Falcons ont été défaites par les Black Queens 5-4 dans les tirs au but après un score d'un but partout au temps réglementaire.

Alice Ogebe avait marqué pour les joueuses de Thomas Dennerby et Ampah Faustina avait égalisé dans la foulée.

Samedi, Nigéria et Mali s'affronteront pour le match pour la 3è place (15h30) et la Côte d'ivoire et le Ghana pour le trophée majeur (18h).