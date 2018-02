Gabon: Fibre optique - Les réseaux interconnectés seront inaugurés fin mars

Lancés dans tous les pays de la Cémac, en vue de parfaire le processus d'intégration sous-régionale, les Cab Congo et Gabon sont les premiers à avoir achevé la construction des bretelles nationales en fibre optique prévues et à s'être interconnectées.

C'est en considération de la volonté affirmée par les chefs d'Etat et de Gouvernement de la Cémac de parfaire le processus d'intégration communautaire, en vue d'aboutir à un développement harmonieux et intégré des économies de la sous-région que le projet Cab a été conçu, avec l'appui de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement, pour arrimer la sous-région au développement de l'économie numérique.

Onze ans après, cette dorsale à fibre optique, longue de cinq cent-vingt-et-un km, entre Pointe-Noire et Mbinda, une communauté urbaine du département du Niari située vers la frontière du Gabon, sera enfin reliée avec une autre dorsale également construite du côté du Gabon, entre Libreville et Lékoko, longue de mille soixante-dix-huit km.

La réunion de Brazzaville, placée sous le patronage du ministre congolais des Postes, télécommunications et de l'économie numérique, Léon Juste Ibombo, fait suite à la concertation d'experts des deux pays, du 19 janvier dernier à Libreville, qui annonçait la fin des travaux de l'interconnexion des réseaux de transmission à fibre optique, Cab 3 Congo et cab 4 Gabon.

Copyright © 2018 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.