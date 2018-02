Congo-Brazzaville: Publication de la liste nominative des sept magistrats révoqués

Milandou Aser, magistrat du 1er grade, 2e groupe, 4e échelon, procureur de la République près le tribunal de grande instance de Sibiti, pour arrestation arbitraire, traitements inhumains et dégradants, abus de pouvoirs, manquement grave aux devoirs de son état, à l'honneur, à la délicatesse et à la dignité de sa charge.

Ngakosso Steave Arnaud, magistrat du 2e grade, 2e groupe, 1er échelon, substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pointe-Noire, pour malversation, trafic d'influence, abus de pouvoir et manquement grave aux devoirs de son état, à l'honneur, à la délicatesse et à la dignité de sa charge.

Obengui Ngoka Jean Aimé, substitut général près la Cour d'Appel de Brazzaville, pour obstruction à l'exécution d'une décision de justice au mépris de la loi, pour avoir ordonné, contre paiement à son profit de sommes d'argent, la mise en liberté de personnes en détention, et confisqué les titres de voyage des intéressés, faits constitutifs des fautes professionnelles de manquement aux devoirs de son état, à l'honneur, à la délicatesse et à la dignité de sa charge.

Bayi Mathurin, magistrat hors classe de 4e échelon, précédemment premier président de la Cour d'Appel de Brazzaville, pour abus de pouvoir, tentative d'abandon de poste, violation grave de l'obligation de réserve attachée à ses fonctions et pour manquement grave aux devoirs de son état, à l'honneur, à la délicatesse et à la dignité de sa charge.

Par décret n° 2018-57 du 23 février 2018, le président de la République a publié les noms et prénoms des sept magistrats révoqués de l'ordre judiciaire, pour les fautes et manquements graves ci-dessous spécifiés, à l'issue de la réunion du Conseil supérieur de la magistrature tenue le 20 février dernier.

Copyright © 2018 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.