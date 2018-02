Congo-Brazzaville: Création d'une association de lutte contre les maladies bucco-dentaires

L'Union congolaise pour la santé bucco-dentaire (Ucsbd), spécialisée dans la sensibilisation et la prévention des maladies dentaires, a fait sa sortie officielle le 22 février à Brazzaville, en présence des médecins dentistes et autres professionnels de santé publique.

Présidée par Hermine Bokiba, l'UCSBD, créée en juillet 2017, est une association à but non lucratif. Ses actions seront essentiellement orientées dans la prévention de toutes sortes de pathologies d'origine bucco-dentaire, considérées, selon cette association, comme deuxième cause des consultations médicales dans les hôpitaux congolais, après le paludisme.

Le terme "bucco-dentaire" englobe l'ensemble des maladies et autres infections qui attaquent les organes contenus dans la bouche. Mais l'Ucsbd met plus l'accent sur la carie dentaire, une pathologie très répandue, qui affecte et ronge la denture.

Son combat permanent sur le terrain consistera à organiser des campagnes de sensibilisation, surtout auprès des jeunes et enfants, en vue de les pousser à changer, aussi bien leurs habitudes alimentaires que hygiéniques, question de leur garantir une meilleure santé dentaire.

« L'objectif principal de notre association est de sensibiliser les Congolais aux pathologies bucco-dentaires afin qu'ils gardent leurs dents en bon état.

Nous orienterons nos actions dans la prévention et le dépistage. Les malades dépistés seront orientés dans les hôpitaux pour être pris en charge par les dentistes », a expliqué la présidente de l'association, Hermine Bokiba.

Pour atteindre ses objectifs, a-t-elle précisé, l'Ucsbd a déjà conclu un partenariat avec l'Union française pour la santé bucco-dentaire.

Cette ONG, qui œuvre dans le même secteur en France, l'aidera à organiser les sessions de formation afin de mieux vulgariser la prévention de ces pathologies.