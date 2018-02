Congo-Kinshasa: Vers l'amélioration du processus de mise en œuvre du plan biennal 2018-2019

Le ministre de la Santé publique explique, quant à lui, que les échanges sur le processus de mise en œuvre du plan biennal 2018-2019 doivent « permettre à tout un chacun de se familiariser avec le contenu de budget-programme biennal 2018-2019, de maîtriser les directives qui régissent son exécution, de s'approprier les dispositions et procédures pour le suivi et l'évaluation de sa réalisation».

Selon le représentant de l'OMS, cette rencontre s'est fixé comme objectifs la présentation des axes de la stratégie de coopération de l'OMS avec la RDC pour la période 2017-2021, la présentation de contenu et les allocations budgétaires planifiés du biennum 2018-2019 aux services bénéficiaires du ministère de la Santé ; les procédures de décaissement et les exigences de justification des fonds de l'OMS.

La séance de travail entre le ministère de la Santé et l'OMS a connu aussi la participation des cadres des directions centrales et programmes spécialisés du ministère, notamment les conseillers du ministre, le secrétaire général, tous les directeurs centraux et des programmes spécialisés en lien avec la mise en œuvre du plan biennal et l'équipe du bureau de la représentation de l'OMS en RDC.

