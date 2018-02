Congo-Brazzaville: Antoine Ngakosso - « L'institut Confucius a pour mission de promouvoir la langue et culture chinoises au Congo »

interview

Ancien étudiant de l'Université de Liaoning en Chine, assistant à la faculté des Sciences économiques, Antoine Ngakosso, actuel directeur de l'institut Confucius de l'université Marien-Ngouabi, a pris ses fonctions, le 02 février dernier.

Dans une interview exclusive aux Dépêches de Brazzaville, il explique la mission assignée à cet institut, sa vision du Confucius, la rentrée académique 2017-2018 de cet institut et les HSK-HSKK.

Quelle est la mission assignée à l'institut Confucius de l'Université Marien-Ngouabi et qui a le droit d'y fréquenter ?

L'institut offre une formation de langue et culture chinoises à tous ceux qui sont intéressés. C'est une formation ouverte à tous sans discrimination sociale. L'institut Confucius a déjà formé plus de 3 000 apprenants, parmi lesquels les étudiants, élèves, fonctionnaires et hommes d'affaires.

Vous aviez pris vos fonctions en tant que directeur de l'institut Confucius, le 2 février 2018. Quelle est votre vision ?

Ma vision est de pouvoir débuter avec une formation qualifiante qui aboutirait à une licence ou un master en chinois comme langue étrangère.

Ce sera une opportunité unique pour permettre aux différents lycées du Congo d'avoir des enseignants de langue chinoise.

Cette formation qualifiante se fera en tandem avec les départements de Langues vivantes étrangères (Licence/Master recherche et doctorat) et de Langues et littératures (Licence/Master professionnel-enseignement).

Le 2 mars prochain, votre institut organise la fête traditionnelle de nouvel an chinois, dans quel cadre s'inscrit-t-elle?

Au programme : spectacles et expositions. Le nouvel an chinois est un événement culturel très important et l'année 2018 annonce le retour du chien, l'un des signes astrologiques chinois. Au sens figuré, il représente un souhait d'honneur, de la loyauté, de confiance et de générosité.

Vous venez de lancer la rentrée académique 2017-2018 au sein de votre institut, pourquoi ce grand retard ?

La rentrée académique à l'institut Confucius a commencé depuis le 5 février 2018. Le retard s'explique par la grève qui a perduré à l'Université Marien-Ngouabi. Elle a eu un impact très significatif sur notre calendrier 2018, mais présentement, nous faisons un grand effort pour corriger ce retard.

Les inscriptions ont-elles pris fin ou se poursuivent-elles encore ? Qu'entendez-vous par HSK et HSKK ?

Les inscriptions du premier semestre de l'année académique 2017-2018 pour l'apprentissage de la langue chinoise ont déjà été bouclées. Quant au HSK (Hanyu shuiping Kaoshi), c'est un test international standardisé destiné aux personnes qui désirent évaluer leur niveau de la langue chinoise.

Il présente quelques avantages ci-après : un laissez- passer pour les études en chine ; la participation à un camping d'été en Chine ; la participation au test Passerelle ou pont vers le chinois en Chine ; la validation des connaissances de la langue chinoise dans le cadre d'une recherche de stage ou d'emploi dans une société chinoise.

Les inscriptions à son test sont en cours et la date limite est fixée au 26 mars 2018. Alors que le HSKK (Hanyu shuiping Kouyu Kaoshi) est un test à l'oral. Ses inscriptions sont déjà closes.

Organiserez-vous la Passerelle ou pont vers le chinois cette année?

La Passerelle ou pont vers le chinois est un grand concours international de langue chinoise organisé par le siège de l'institut Confucius (Hanban) à Beijing en Chine.

C'est devenu une activité de renom dans les milieux d'échanges culturels et humains du monde. Ce concours est divisé en trois sections : étudiants du monde en Chine, lycéens du monde et étudiants étrangers en Chine.

Il a lieu une fois par an. Pour cette année 2018, l'institut Confucius de l'Université Marien-Ngouabi organisera très prochainement un concours préliminaire pour le Congo à l'issue duquel les candidats retenus seront envoyés en Chine pour la finale internationale.

Pour conclure...

Nous profitons de cette occasion pour informer le public que l'institut Confucius de l'Université Marien-Ngouabi a reçu le prix du Meilleur institut Confucius de l'année 2017, le 12 décembre 2017 à Xi'an en Chine. Ce prix est une récompense collective.

Il met en lumière la qualité des enseignements dispensés dans notre institut. Avec ce prix, l'institut Confucius de l'Université Marien- Ngouabi est devenu un institut de référence de la promotion de la langue et culture chinoises en Afrique centrale.