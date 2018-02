Sénégal: Thiemping fête l'association d'aide au développement sur le continent

« Mon engagement et ma disponibilité à servir le pays restent sans faille », a… Plus »

«Il s'agit de la fournitures de matériels scolaires, du parrainage des élèves, de la construction et l'équipement d'infrastructures éducatives (écoles primaires, collège) et hydrauliques (forage de Thiemping équipé d'un château d'eau de 106m3 et d'un réseau de neuf bornes fontaines) sans l'aménagement de périmètres maraîchers au profit des femmes », a indiqué le document. La délégation de AADA composée de 20 personnes sera conduite par la présidente Mme Nathalie Thiam.

La même source d'indiquer que «l'Association d'aide au développement en Afrique est une organisation non gouvernementale française qui intervient depuis 1997 dans la région de Matam, dans les domaines de l'éducation, la formation professionnelle, l'accès à l'eau potable et l'allégement des travaux des femmes».

«A cette occasion, il sera procédé à l'inauguration de la cantine scolaire et la visite des réalisations à Thiemping et à Garly», a fait savoir le président de l'Association pour le développement de Thiemping, Djibril Abdoul Sall dans le communiqué.

