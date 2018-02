Sénégal: « Saint-Louis numérique 2025 » - Un projet de 17 milliards de FCfa pour doper l'économie régionale

Le recteur de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, Pr Baydallaye Kâne, liste les avantages du projet numérique de Saint-Louis.

Le recteur de l'Ugb, Pr Baydallaye Kâne, a lancé le projet «Saint-Louis Numérique 2025» dans les locaux du Conseil départemental de la vieille ville. Ce projet évalué à plus de 17 milliards de FCfa va doper l'économie de la région de Saint-Louis.

Saint-Louis dispose désormais d'un projet numérique. Il a été lancé par le recteur de l'Université Gaston Berger (Ugb), le Pr Baydallaye Kâne, en présence du président du Conseil départemental, Me Moustapha Mbaye, des représentants des ministères de l'Enseignement supérieur, des Télécommunications, du directeur de l'Agence régionale de développement (Ard) Ousmane Sow, de l'adjoint au maire de Saint-Louis, Balla Guèye et de plusieurs élus locaux.

Le coordonnateur de ce projet, Pr Ousmane Thiaré de l'Ugb, a rappelé que Saint-Louis Numérique 2025 est un projet de développement territorial.

Il est axé sur l'économie numérique avec des résultats qui vont impacter le développement économique et social des collectivités locales du Nord du Sénégal. L'objectif principal du projet est de doper la croissance économique et d'améliorer le bien-être des populations. Le numérique, a-t-il précisé, est un véritable outil de transformation économique et sociale.

« C'est un accélérateur de croissance économique à travers la diffusion et la transformation », a expliqué M. Thiaré. L'Université Gaston Berger de Saint-Louis, à travers le Centre d'excellence africain en mathématiques informatiques et technologies de l'information et de la communication (Cea-Mitic), a initié la réflexion en mai 2016 lors d'un atelier d'élaboration du plan stratégique « Saint-Louis Numérique 2025 (Sln/2025) ».

La rencontre avait réuni les représentants des collectivités locales concernées par le projet que sont les départements de Dagana, de Podor et de Saint-Louis ainsi que les 38 communes de ces trois départements.

Potentiel scientifique et technique

Au sortir de cet atelier, un certain nombre de projets avaient été proposés pour constituer le socle du plan stratégique Sln/2025. De l'avis du Pr Ousmane Thiaré, il convient à présent de démarrer cet ambitieux programme. Pr Baydallaye Kâne a, à son tour, laissé entendre que l'initiative du Cea/Mitic de l'Ugb de faire bénéficier la région nord de son immense potentiel scientifique et technique est naturelle. « C'est aussi un devoir », a-t-il souligné. Le recteur a lancé un appel à tous les partenaires, à la tête desquels les collectivités locales, pour une mobilisation autour de ce projet qui va transformer qualitativement les conditions de travail et de vie des populations de la région de Saint-Louis. Il a rappelé que le projet vise le développement de la région de Saint-Louis à travers l'économie numérique à l'horizon 2025. « L'enjeu est de s'appuyer sur les Tic pour éclore et optimiser le potentiel des terroirs concernés, dans les secteurs tels que le tourisme, l'agriculture, l'élevage et la pêche », a-t-il signifié.

Rappelant les possibilités que ce projet peut offrir, le recteur de l'Ugb a cité la création d'incubateurs, de pépinières d'entreprises et d'espaces de coworking pour l'emploi des jeunes en milieux urbains et ruraux. Il a aussi fait allusion à la possibilité de promouvoir un large accès au réseau Internet avec un très haut débit, l'aménagement d'espaces numériques et de faire de l'île de Saint-Louis un free wifi zone, de moderniser des collectivités locales par la dématérialisation des procédures administratives.

La réhabilitation, la restauration, la gestion du patrimoine, la gestion de l'information sur la pêche, la disponibilité de ressources pédagogiques, la mise en place d'une plateforme de tutorat en ligne, d'une plateforme de gestion de l'information médicale en local figurent en bonne place dans les perspectives de ce projet.