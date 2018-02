Cameroun: Election présidentielle - John Fru Ndi déclare forfait

Au Cameroun, on ne peut être candidat à cette élection,lorsque l'on s'est prévalu d'une autre nationalité... Ses concurrents, Joseph Mbah Ndam et Jean Tsomelou, candidats déclarés à l'investiture, pourraient lui opposer cet argument. John Fru Ndi, lui, n'a pas encore dit son dernier mot. Il envisage de se poser en ultime recours.

Sans attendre l'annonce officielle de la décision de leur leader de ne pas postuler, quelques poids lourds du parti s'étaient déclarés candidats à cette investiture, dont Joshua Osih, le premier vice-président du parti et député à l'Assemblée nationale,puisJoseh Mbah Ndam, un vieux compagnon de lutte de John Fru Ndi, député également et vice-président de la cambre basse du Parlement.

« Je ne présenterai pas ma candidature. J'ai décidé de céder ma place à mes jeunes cadets dans le parti. Je me tiens ici pour dire clairement que je passe le flambeau à la personne que vous aurez choisi », a-t-il précisé. Dans la foule des congressistes, certains sont émus aux larmes et saluent une leçon de démocratie.

Copyright © 2018 Les Dépêches de Brazzaville.

