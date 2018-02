Sénégal: Redynamisation du sport universitaire - Une fédération bientôt mise sur pied

Les textes devant régir la future fédération du sport universitaire ont fait l'objet d'un atelier d'échanges et de partage de deux jours qui a pris fin hier sur une note de satisfaction des participants. Après l'adoption consensuelle des textes et leur soumission aux ministères du Sport et de l'Enseignement supérieur pour validation, une Assemblée générale extraordinaire sera convoquée pour mettre en place ladite fédération.

Depuis quelques années, le ministère des Sports et celui de l'Enseignement supérieur travaillent en étroite collaboration pour la mise en place d'une fédération nationale du sport universitaire. C'est dans ce cadre qu'un atelier d'échanges et de partage a été organisé hier et avant-hier pour échanger sur les textes devant régir ladite fédération.

Selon l'enseignant-chercheur à l'Université Gaston Berger (UGB) Ameth Dieng, président du comité de gestion du sport universitaire, l'objectif fixé à travers ce séminaire inclusif est de disposer de textes consensuels qui seront ensuite soumis aux deux ministres de tutelle pour validation.

Une assemblée générale extraordinaire sera également convoquée pour procéder à la mise en place de ladite structure.

A en croire l'ancien directeur de la Haute compétition, cette instance devrait permettre une redynamisation du sport universitaire, qui non seulement contribue à pacifier le campus, mais aussi participe à la formation de l'étudiant.

Ameth Dieng pense que le sport universitaire peut apporter une plus-value dans le sport national ; donnant l'exemple de certains grands pays sportifs où cette discipline occupe une place de choix dans la politique sportive.

Le directeur du Centre national de documentation au ministère de l'Enseignement supérieur, Dr Mouhammadou Moustapha Sow, est revenu sur l'importance de cette fédération.

La mise en place d'une telle structure se justifie, d'après lui, par la nécessité de prendre en charge les spécificités du sport universitaire mais aussi par le développement de la carte scolaire et universitaire.

« Il est important de créer cette fédération, au regard des évolutions et des mutations qui s'opèrent dans la gouvernance du sport universitaire », a-t-il dit avec conviction. Il souligne qu'il est nécessaire d'organiser le sport universitaire compte tenu de la place qu'il occupe dans le système de l'enseignement supérieur.

Dr Sow a rappelé que le processus de redynamisation du sport universitaire a commencé depuis 2014 et plusieurs rencontres d'échanges ont déjà été tenues dans ce sens.

Cet atelier de deux jours qui a été clôturé hier s'est déroulé en présence des différents acteurs du sport universitaire et de l'UASSU.