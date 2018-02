Congo-Kinshasa: Utilisation de la machine à voter - Le MLC et l'UNC toujours sceptiques

Ils se sont réjouis que la Centrale électorale ait enfin accepté que l'audit du fichier électoral et du serveur soient fait par le groupe d'experts internationaux, les témoins des partis politiques et les observateurs indépendants.

Ensuite, le MLC et l'UNC estiment que sur le plan technique, la machine à voter affichent quelques insuffisances en ce qui concerne notamment le temps de vote, les erreurs d'impression, etc.

Dans une déclaration commune faite à l'issue de leur visite à la Céni, Eve Bazaïba et Vital Kamerhe ont stigmatisé les faiblesses desdites machines qui, selon eux, apporteront plus d'ennuis à la République qu'elles n'en résoudront.

Visiblement, les lignes n'ont pas bougé quant à leur perception. Les deux acteurs politiques ont carrément rejeté l'utilisation de la machine à voter dans le processus électoral en cours afin, ont-ils déclaré, « de préserver et de garantir la paix sociale avant, pendant et après les élections ».

Eve Bazaïba et Vital Kamerhe respectivement secrétaire général du MLC et président de l'UNC ont dernièrement effectué une visite à la Céni pour se forger une dernière conviction par rapport au recours à cette machine à voter.

