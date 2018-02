Congo-Brazzaville: Election au Conseil national des pharmaciens - La tutelle et l'Ordre ne parlent pas le même langage

À l'issue de l'assemblée générale organisée le 23 février à Brazzaville, le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens du Congo, que dirige Hyacinthe Ingani, et le Syndicat national des pharmaciens que préside Edmond Mampouya, ont demandé à la ministre de la Santé d'annuler les notes de service et les circulaires convoquant les élections des instances dirigeantes de l'Ordre, au motif que les lois et règlements régissant la profession ne lui confèrent pas cette compétence.

Les deux structures ont rappelé que l'exercice de la pharmacie est une profession libérale, et que l'initiative prise par la ministre de la Santé et de la population, Jacqueline Lydia Mikolo, de convoquer une assemblée générale en vue de l'organisation des élections aux différentes instances de l'institution ordinale, est une violation flagrante des principes édictés par les dispositions légales et règlementaires.

Par ailleurs, les participants à cette réunion ont noté que l'utilisation par la tutelle des attributions qui relèvent exclusivement de la compétence des institutions ordinales est susceptible de faire naître un grand contentieux pour l'Etat, en ce qui concerne la légalité et la légitimité des instances dirigeantes qui seront issues de l'assemblée générale que compte organiser le ministère.

« Cela peut entrainer la désorganisation de l'exercice de la pharmacie qui est un maillon essentiel du système sanitaire.

L'Ordre national des pharmaciens a pour objet le contrôle de l'accès à l'exercice de la profession, la défense de l'honneur et de l'indépendance de la pharmacie ainsi que le respect des devoirs professionnels », pourrait-on lire dans le communiqué final sanctionnant les travaux.

En définitive, le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens du Congo a pris l'engagement d'organiser, dans les plus brefs délais, les élections des instances dirigeantes ordinales.

Notons que dans son mot introductif de l'assemblée générale, le président du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens du Congo a exhorté ses consœurs et confrères à placer les intérêts de la population congolaise au-dessus de leurs appétits égoïstes.

Car, a indiqué Hyacinthe Ingani, l'Ordre se bat depuis sa création à ce que les Congolais consomment le médicament de qualité, et que, a-t-il poursuivi, la division au sein de l'Ordre est préjudiciable pour la santé de nos compatriotes.

En outre, Hyacinthe Ingani a noté qu'au moment où le pays fait face aux grands problèmes de santé publique, l'attention du gouvernement devrait être plutôt tournée vers l'amélioration du système national de santé et non vers les élections au sein de l'Ordre, avant d'inviter la tutelle à doter l'Ordre d'un Code déontologique.