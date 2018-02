Madame Khoudia Mbaye, le ministre de la promotion des investissements, des partenariats et du développement des Télé services de l'Etat a procédé hier, à Saly-Portudal à l'ouverture officielle d'un atelier de mise à niveau des membres du comité paritaire public privé des zones économiques spéciales (Cppp/Z).

A cet effet, les enjeux et les perspectives des zones économiques spéciales sont revisités à travers son allocution d'ouverture.

La rencontre regroupe aussi les représentants des administrations, du secteur privé et de la société civile, Madame, le ministre a campé les grands axes du séminaire.

La maîtrise des enjeux et perspectives liés au développement des ZES au Sénégal, une imprégnation au cadre légal et réglementaire, une meilleure appropriation des missions assignées au Cppp/Zes et la connaissance des missions et des différentes prenantes en plus de la compréhension de leurs interactions.

Tels sont les différents sujets qui ont été abordés lors de l'atelier de mise à niveau des membres du comité paritaire public privé des zones économiques spéciales (Cppp/Z), présidé par la ministre Khoudia Mbaye.

Les travaux s'orientent autour du dispositif juridique, la présentation sur les zones économiques spéciales créées et les manifestations d'intérêt à date. Un accent particulier a été aussi mis sur la régulation avec en appui un cas pratique.

La mise en œuvre du Plan Sénégal Emergent, selon elle, dans son premier axe relatif à la transformation structurelle de l'économie où le gouvernement s'engager à mettre en place un hub logistique et industriel régional.

Ainsi, dira-t-elle :"ce dispositif qui représente une réelle opportunité économique pour le secteur privé, permet d'amorcer un processus d'industrialisation en vue d'accroitre le potentiel des exportations, de rééquilibrer la balance commerciale de façon durable et de créer massivement des emplois".

Les zones économiques spé- ciales créées au nombre de trois zones économiques spéciales :" le Parc industriel de Diamniadio à 25 km de Dakar, la zone économique spéciale intégrée de Diass à proximité de l'AIBD et la zone industrielle de Sandiara sur 100 hectares' '.

Elle les voit comme un outil stratégique permettant l'atteinte des objectifs précédemment cités. Des exigences liées aux Zes sont du reste, l'attrait de l'investissement privé et le renforcement de la compétitivité des entreprises régies par des règles et des lois spécifiques.

En effet, ces dispositions, selon Madame le ministre, donnent la possibilité aux entreprises de gagner en productivité par la réduction des coûts d'investissements, de financement et d'exploitation par rapport à la concurrence. Sur des expériences réussies en la matière, elle a cité les exemples de la Chine, de l'Île Maurice et de l'Ethiopie.

Ils restent riches d'enseignements devant booster les exportations, procéder au rééquilibrage durable de balances des paiements et la résolution du problème du chômage.

"L'une des innovations majeures du cadre de gouvernance des Zes est la création d'un Comité paritaire public-privé, organe de régulation, de médiation et de conciliation, chargé, notamment d'émettre des avis, propositions et recommandations et de se prononcer sur les recours dont il est saisi par les acteurs.

Le Comité travaille en étroite collaboration avec l'Apix, Administrateur des Zes et interlocutrice privilégiée des entreprises et des promoteurs développeurs", avance Madame Khoudia Mbaye pour expliquer la gestion des Zes.