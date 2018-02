Congo-Brazzaville: Compétition - Un « médiathon » pour inventer les médias de demain

La ministre de la Promotion de la femme et de l'Intégration de la femme au développement, Ines Nefer… Plus »

La soumission des candidatures est ouverte depuis le 21 février et ce jusqu'au 21 mars, en ligne via le lien suivant : https://goo.gl/forms/efD0TPvLl3jzOhAg2. La remise des prix aux lauréats aura lieu mardi 17 avril 2018 lors de l'ouverture du Salon Osiane, en présence du Premier ministre Clément Mouamba.

Grace aux mentors internationaux et locaux spécialisés et reconnus dans leurs domaines, les candidats bénéficieront le 12 avril d'une formation sur le concept d'innovation dans les médias, la conception d'un plan d'affaires et les notions de base concernant les aspects juridiques et marketing de la création d'une startup.

Le médiathon présenté à Brazzaville par Prince Youlou, président de la communauté Fongwama, une plateforme congolaise de développement libre, et Rajil Vembé, invite les jeunes de 18 et 35 ans, codeurs, développeurs, concepteurs graphiques ou audiovisuels à compétir pour inventer les médias de demain.

L'Organisation internationale de la Francophonie, initiatrice du challenge qui est à sa cinquième édition, souhaite appuyer les acteurs francophones à saisir les pièges du développement rapide des TIC, lesquels bouleversent les codes de la communication et plus particulièrement le secteur des médias.

