Le Garde des Sceaux, Ministre de la justice, Ismaïla Madior Fall a procédé hier, vendredi 23 février à l'installation du tribunal de commerce hors classe de Dakar.

La création de cette juridiction commerciale va permettre d'accroitre l'efficacité du règlement de contentieux économique et financier grâce à la mise en place d'un environnement juridique, judiciaire sûr et efficace

Le Sénégal se dote désormais d'un tribunal hors classe de commerce. Cette juridiction commerciale a été officiellement installée hier, vendredi 23 février par le Ministre de la justice, Garde des Sceaux, Ismaïla Madior Fall.

Selon lui, avec la mondialisation de l'économie, la mise en place d'une justice commerciale favorisant un environnement économique saint qui rassure les investisseurs et les opérateurs économiques est devenue un impératif.

«En effet, la création d'un tribunal de commerce est le point d'orgue d'une symphonie démarrée depuis 2011 avec l'institution des chambres commerciales au niveau du tribunal de grande instance hors classe et de la cour d'appel de Dakar.

Ces créations ont constitué un jalon important vers la spécialisation des magistrats dans le domaine économique et financier contribuant ainsi à une meilleure distribution de la justice dans ce domaine. Cette réforme importante a été suivie par d'autres tendant à faire évoluer le système procédural», a-t-il rappelé.

Le Ministre de la Justice soutient par ailleurs, que ces réformes de taille ambitionnent de résorber l'engorgement des juridictions ainsi que la réduction des délais et des coûts pour faciliter l'exécution plus efficace des contrats ainsi que la protection plus efficiente des investisseurs.

Le tribunal de commerce est composé de magistrats professionnels et de juges consulaires. Ces derniers étant désignés par la chambre de commerce et d'industrie et sont nommés pour une durée déterminée.

Le tribunal connait en premier et dernier ressort toutes les demandes dont le taux n'excède pas 25 millions de francs Cfa. Il connait également à charge d'appel de toutes les demandes dont le taux de litige est supérieur à 25 millions de francs Cfa.

Le fonctionnement du tribunal est contrôlé par un conseil de surveillance composé de 6 membres dont 2 magistrats, 1 avocat, 1 administrateur des greffes et 2 membres de la chambre nationale de commerce. Le jugement est rendu dans un délai impératif de trois mois à compter de la première audience.