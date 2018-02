Sénégal: Abdourahmane Sow et le (C.O.S/M23) crient leur ras-le-bol

Poings fermés, par moment le doigt pointé vers le ciel, c'est en véritable posture du combattant que le coordonnateur de la Commission Orientations et Stratégies (C.O.S/M23) Abdourahmane Sow, a livré ses vérités face à des sujets qui impactent le vécu des sénégalais et l'inactivité de l'Etat pour y remédier. Parmi eux, figure la problématique de l'éducation avec les grèves récurrentes des enseignants.

Par rapport à la justice sénégalaise qui serait au service non du peuple mais de l'Exécutif contre les potentiels adversaires à la présidentielle du Président Macky Sall, le coordonnateur de COS/M23 déplore que « les proches de quelques justiciables crient à tuetête leur ras le bol d'une justice téléguidée au fonctionnement mathématique, par le ciblage de coupables parfaits et bien calibrés.

Et il gravite autour de Monsieur Macky Sall des centaines de personnes devant rendre compte de la gestion des deniers publics, n'étant pas inquiétées du fait de cette proximité ».

Autre aspect abordé par le coordonnateur du COS/M23, la gouvernance des ressources humaines qui suscitent moult interrogations par rapport à la légalité des contrats signés.

« Nous n'oublierons pas la lancinante question de la gouvernance des ressources naturelles. Une gouvernance qui foule aux pieds, presque toutes les notions de transparence disposées par les différents cadres règlementaires et juridiques, censées être appliquées par le gouvernement au bénéfice des Sénégalais », a déploré ce dernier.

UNE MARCHE POUR LE RESPECT DES ENGAGEMENTS, DE RUPTURE ET DE RETOUR DES VALEURS

Hormis les recommandations à l'endroit du chef de l'Etat pour un règlement diligent de ces problèmes de concert avec les principaux acteurs concernés, Abdourahmane Sow et compagnie prévoient un grand rassemblement à la Place de la Nation au mois de mars.

« Pour concrétiser et interpeller la pouvoir sur nos préoccupations, nos griefs et nos exigences, pour réclamer nos droits et exiger la bonne gouvernance et la transparence, une justice équitable et la séparation des pouvoirs, la COS/M23 conviera l'ensemble des forces sociales et travaillistes à un rassemblement populaire, au mois de mars 2018 », prévoient-ils.