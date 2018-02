Sénégal: Dernier jour de procès - Le procureur de la république campe sur son réquisitoire

Le procureur de la République a confirmé la teneur de son réquisitoire prononcé, le vendredi 16 février dernier, contre le député-maire Khalifa Sall et ses co-prévenus dans le cadre de l'affaire de la caisse d'avance de la mairie de Dakar.

Dans sa réplique hier, vendredi 23 février, Serigne Bassirou Guèye qui a estimé que la défense n'a apporté aucun argument tendant à disculper les prévenus a demandé au tribunal encore une fois de condamner Khalifa Ababacar Sall et compagnie et de relaxer les deux percepteurs.

Prenant la parole hier, vendredi 23 février, pour apporter sa ré- plique aux avocats de la défense, le maitre des poursuites a indiqué que la défense n'a apporté au cours de sa plaidoirie aucun argument attestant que ce dossier n'est pas bon ou encore que les prévenus ne sont responsables de toutes les infractions retenues contre eux.

«Que les fonds soient politiques ou pas, l'essentiel est qu'aucun texte n'autorise les mécanismes utilisés pour justifier les décaissements de ces fonds», a-t-il indiqué avant de préciser que «Tout est bon dans ce dossier».

Revenant ainsi sur le cas de Mme Fatou Traoré, Serigne Bassirou Guèye indiquera qu'elle est poursuivie pour avoir non seulement signé les fausses factures dans un premier temps mais aussi pour avoir mis les cachets du Gie Tabar à la disposition de Yaya Bodian pour la fabrication des fausses factures.

«La loi dit : celui qui met à la disposition d'une personne des moyens et que cette personne commette un délit ou une faute, sera puni de la même peine. Le faux et l'usage de faux sont constitués grâce aux moyens qu'elle a donnés à Yaya Bodian. C'est le règne de la loi. Et, j'avais requis 2 ans dont un an avec sursis».

Poursuivant sa réquisitoire, le procureur de la République a ajouté au sujet de Yaya Bodian et des autres membres de la Commission de réception des marchés qu'ils sont poursuivis pour faux et usage de faux en écritures de commerce parce que c'est eux qui ont produit le faux qui a servi à la justification des retraits frauduleux des montants alimentant la caisse d'avance en signant les faux procès-verbaux de réception.

«L'association de malfaiteurs qui choque la défense n'est rien d'autre qu'une entente dans le but de faire sortir des deniers publics. Tous les prévenus ont avoué qu'ils savaient que les PV de réception pour le riz et le mil étaient faux. Pourtant, ils ont quand même signé».

S'agissant de Khalifa Sall et Mbaye Touré, le procureur a déclaré qu'ils sont coupables en plus du délit de blanchiment d'argent mais aussi de toutes les infractions retenues contre leurs collègues de la Commission de réception des marchés pour avoir eux-aussi signé les procès-verbaux mais aussi signé les mandats sur la base de ces faux p-v pour ce qui concerne le maire, Khalifa Sall.

Poursuivant sa réplique, Serigne Bassirou Guèye a précisé que ce n'est pas lui qui a défini le blanchiment de capitaux mais le législateur qui a clairement dit que ce délit résulte d'un cumul des infractions dont la détention ou l'utilisation des fonds obtenus sur la base de mécanismes frauduleux. Il a indiqué dans la foulée que les deux prévenus sont coupables également du délit de blanchiment d'argent.

Se prononçant sur l'argument de l'absence d'intentions de commettre le faux et le détournement de deniers publics évoquées par la défense, le procureur de la République a soutenu que cet argument ne tient pas parce que tous les prévenus ont reconnu et avoué qu'ils savaient bel et bien qu'il n'y avait pas livraison de riz et de mil.

Concluant sa réplique, il a ainsi demandé au tribunal de relaxer les deux percepteurs et de condamner Khalifa Ababacar Sall et compagnie à des peines allant de 2 ans dont un ferme pour Fatou Touré, de 5 ans de prison pour les membres de la Commission de réception des marchés et 7 ans d'emprisonnement ferme et 5 milliards 490 millions FCFA d'amende contre Khalifa Sall, maire de Dakar, et Mbaye Touré, Daf de la ville de Dakar

DU CAS DE DEUX PERCEPTEURS «LIBERES » PAR LE PROCUREUR

Profitant de son temps de réplique hier, le procureur Guèye a donné les raisons pour lesquelles il n'a pas jugé nécessaire de demander dans son réquisitoire la condamnation des deux percepteurs municipaux pourtant visés par quatre chefs d'inculpation du juge d'instruction.

Se prononçant sur cette question, Serigne Bassirou Guèye a déclaré : «Tout le monde a reconnu ici, en commençant par Khalifa qui a juré sur l'honneur que ces gens (ndlr-Mamadou Bocoum et Ibrahima Touré, respectivement ancien et actuel percepteurs municipaux de Dakar) n'ont reçu aucun franc de la caisse d'avance. Sur cela, je ne vois pas comment pourrais-je les maintenir dans les liens de la détention».

S'agissant également du cas des maires Mamadou Diop et Pape Diop, le procureur de la République qui a réfuté tout ciblage dans cette affaire a indiqué qu'il n'a pas reçu de rapport de l'Ige sur eux. Et de préciser : «

En plus, même s'ils avaient commis les faits pour lesquels ces personnes comparaissent, cela s'est passé, il y a plus de 7 ans ».

PRÉSENCE A LA COUR D'UN MAGISTRAT AYANT PARTICIPÉ À L'INSTRUCTION DU DOSSIER : Me Ousseynou Fall prend au mot le procureur

Toutefois, dans sa réplique à la défense hier, le procureur de la République a tenu des propos qui ont enflammé la salle 4 du Palais de Justice de Dakar.

Cherchant, lors de son intervention, à démontrer que le dossier de la caisse d'avance est «sérieux» et qu'il n'est pas «amplifié» comme le soutiennent certains, il a indiqué que ce dossier «n'est pas une affaire de trois magistrats et un procureur».

Poursuivant son argumentaire, Serigne Bassirou Guèye dira que c'est à l'enquête qu'il a résulté des faits graves contre les prévenus qui l'ont amené d'abord à confier ce dossier à son substitut qui lui a fait une note qui l'a convaincu. « Reprenant alors le dossier, j'ai moi-même lu et je suis tombé sur la même conclusion que mon substitut ».

Et le procureur d'ajouter : «Ce dossier, je l'ai transmis au doyen sans convoquer personne. Le doyen des juges, magistrat indépendant, a été convaincu. A la Chambre d'accusation, d'autres magistrats dont l'un est ici présent, ont tous été convaincus comme moi. Ce dossier est sérieux».

A peine a-t-il fini de prononcer cette dernière phrase que Me Ousseynou Fall de la défense a demandé ipso presto la parole au président du tribunal pour faire une observation.

Soulignant avoir entendu le procureur dire qu'un magistrat qui a siégé dans l'instruction est pré- sent dans la salle, il a demandé au tribunal que cela soit acté en précisant notamment que si tel est le cas, toute la procédure est nulle.

Prenant alors la parole de nouveau, le Procureur a démenti formellement avoir prononcé une telle phrase» en disant qu'il faisait allusion aux magistrats de la Chambre d'accusation et de cabinets d'instruction, tout en précisant par ailleurs qu'il a enregistré toute sa réplique.

Revenant à la charge, l'avocat de la défense a réaffirmé sa position avant d'inviter le président du tribunal à prendre ses responsabilités, suite à cette révélation du procureur. En réaction, le juge Lamotte a rassuré : «Il faut nous faire confiance.

Nous allons régler ce problème... Nous nous connaissons tous, je pense que le jour où le peuple doutera de notre impartialité, nous préférons ôter notre robe. Personne, parmi les membres de ce tribunal, ne connait ce dossier. Ici, l'audience est publique, on ne cache rien...

Je pense que vous pouvez nous faire confiance». En réponse, Me Ousseynou Fall dira : « Je vous remercie pour ces paroles qui nous ré- confortent, parce que il y va de la crédibilité du tribunal». Sur ces entrefaites, le juge Malick Lamotte a décidé de suspendre l'audience pour quelques minutes