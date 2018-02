Sénégal: Travaux d'assainissement de la Cité Soleil et environ - Lansana Gagny Sakho fait l'etat des lieux

« Mon engagement et ma disponibilité à servir le pays restent sans faille », a… Plus »

Interpellé sur la préservation des infrastructures, Idrissa Diallo soutient «nous, à Dalifort on a été un peu initié depuis le début du projet mais il va falloir que l'ONAS vienne renforcer nos capacités, dans sa façon de faire, ses préoccupations par rapport à ses réseaux pour que les populations puissent le comprendre et puis de multiplier cela, donner ses formations aux autres pour les interdire ce qu'il faut interdire, et vraiment encourager ce qu'il faut encourager».

A savoir la Cité Soleil, la cité Assurance, la Résidence Hacienda, la cité des Eaux et Forêts, la cité Dakar Marine, la cité Gendarmerie, le quartier Dalifort, le lotissement de la marine, la Cité Belvédère, la cité Poste et Générale foncière.

