Sénégal: Tournoi de basket à Maputo - Les lions epinglent les fauves et attendent les elephants

Lamine Samb fait parler son jeu de pénétration et son adresse qui permet au Sénégal de tenir à distance son adversaire (65- 60. 8e). Les Lions ne lâcheront rien puisqu'ils réussiront à conserver ce court avantage et de s'imposer sur la marque de 70 à 65.

A la reprise, le Sénégal alterne la défense. Il s'adosse sur l'apport de Youssou Ndoye et d'Alces Badji, dans le jeu intérieur et sur la bonne adresse de Lamine Samb (meilleur marqueur des Lions avec 16 points) sur les tirs pour reprendre un court avantage à la fin de ce troisième quart temps (54-53). Dans un dernier et décisif acte de jeu, les Lions retrouvent plus d'allant dans les phases offensives.

Cette formation va tout bonnement prendre le match à son compte et doubler les Lions au score et s'assurer du premier quart temps (17- 19). Si les Lions sont parvenus à faire la jonction (19- 19 ; 8e), ils auront toutes les difficultés pour asseoir leur jeu. Contraints à un chassé-croisé, les Lions acusent un retard de deux points à la pause (35-37).

