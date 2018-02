Afrique: Super Coupe d'Afrique - Wydad vs Mazembe, qui va l'emporter ?

Respectivement détenteur de la Ligue des champions CAF et vainqueur de la Coupe de la Confédération, le Wydad Casablanca et le TP Mazembe se retrouvent ce samedi pour la Super Coupe Total d'Afrique.

Des retrouvailles entre deux mastodontes du football continental et une occasion de revanche pour les Corbeaux de Lubumbashi, sortis lors de la Ligue des champions 2016 par leur adversaire du jour.

Les deux clubs ne se sont jamais rencontrés en Super coupe. Mais du bilan général de leurs affrontements, on retient que le Wydad l'emporte avec 2 victoires contre une seule pour les Congolais et un nul. En plus, ce choc des titans se déroulera au Complexe Mohammed V de Casablanca.

D'ores et déjà, on annonce une rencontre à guichet fermé. Ce qui arrange naturellement les Marocains qui joueront devant leur public. Mais est-ce suffisant pour conclure qu'ils l'emporteront ? Non. Car, beaucoup de choses ont changés depuis la victoire du WAC en finale de la Ligue des champions.

En effet, le club a perdu certains de ses meilleurs éléments depuis ce sacre. Achraf Bencherki est parti au Al Nasr d'Arabie Saoudite, Mohamed Ounajem est toujours blessé depuis sa participation au Championnat du Monde des Clubs aux Emirats Arabes Unis, et Houcine Ammouta, le coach avec qui le club a été champion, n'est plus là. Il a été limogé pour mauvais résultat en championnat local.

Après 18 journées, le Wydad occupe actuellement la 9ème place au classement général, à 8 points seulement des relégables. La preuve qu'il n'est plus aussi fort qu'il y a quelques mois. Des faiblesses que le TP Mazembe peut exploiter.