Sénégal: Dernier mot de Khalifa Sall devant la cour - « Mon engagement et ma disponiblité à servir le pays restent sans faille »

A cause des valeurs qu'on m'a inculquées, jamais je ne pourrais être l'auteur des faits qui me sont reprochés », a-t-il soutenu. « Je n'aurai jamais pensé qu'un jour je serai devant vous », s'est défendu pour sa part Yatma Diop en larmes avec une voix presque inaudible.

Le directeur administratif et financier, Mbaye Touré a lui récusé les accusations portées conte sa personne qu'il a qualifiées d'humiliantes. « Je ne me suis jamais activé dans des malversations. J'ai donné une bonne partie de ma vie à la ville de Dakar.

Le maire de Dakar a demandé une fois de plus la relaxe de ses co prevenus qui, juge-t-il, n'ont en aucun cas commis des actes répréhensibles. « Nous n'avons rien fait de répréhensible.

« Mon engagement et ma disponibilité à servir le pays restent sans faille », a déclaré le maire de Dakar quant le président du tribunal Malick Lamotte l'a appellé à la barre pour son dernier mot. « Le fondement du procès est politique. J'ai toujours servi l'Etat. Et j'ai toujours été irreprochable. On ne m'a jamais fait un quelconque reproche », s'est dé- fendu Khalifa Ababacar Sall.

