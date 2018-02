Guinée: Journée ville de l'opposition - La COFFIG demande sa suspension

Ensuite, nous devons préserver la Paix pour les générations futures ; c'est une obligation morale pour chaque guinéen raison pour laquelle, nous appelons toutes et tous à la paix et à la retenue », a-t-elle lancée.

Dr Makalé Traoré est revenue sur cette première rencontre pour dire qu' :« il était question de faire le tour de la situation politique et syndicale et voir dans quelle mesure la société civile peut porter cette dynamique (de dialogue inter-guinéens). Car, aujourd'hui, nous gérons un ensemble de crises et non des situations particulières.

Elle l'a fait savoir ce vendredi 23 février 2018 au sortir d'une rencontre avec les acteurs de la Société Civile et des Représentants d'Institutions Républicaines. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre d'une « Dynamique » pouvant rétablir le dialogue entre les différents acteurs politiques et syndicaux.

Suite à l'appel de l'opposition républicaine à l'observation d'une journée « ville morte » le lundi 26 février 2018, la Présidente de la Coalition des Femmes et Filles de Guinée (COFFIG), Dr Makalè Traoré appelle les leaders de cette opposition à suspendre ce mot d'ordre de grève et revenir à la table de négociation.

