Maroc: Interpellation de Taoufik Bouachrine, directeur du journal Akhbar Al Ayoum

Avec un tirage estimé à plus de 28 000 exemplaires par mois, Akhbar Al Yaoum, n'en reste pas moins l'un des journaux arabophones les plus lus du Maroc.

Très proche de l'ancien Premier ministre Abdelilah Benkirane, Akhbar Al Yaoum rapporte régulièrement des indiscrétions ou des supposées petites phrases du monde politique et notamment les guerres sourdes que se livrent le Parti justice et développement (PJD) et les partis que l'on dit proches de l'administration au sein du gouvernement.

Le procureur de la Cour d'appel de Casablanca a confirmé l'arrestation, mais s'est néanmoins refusé à divulguer le motif de la garde à vue et ce, pour « préserver la présomption d'innocence et le secret de l'instruction », dit-on.

