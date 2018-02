Afrique Centrale: Yaoundé - Luanda - On parle sécurité sous régionale

Sur le plan des échanges bilatéraux, l'hôte du chef de l'Etat a indiqué que le président angolais, élu à la tête de son pays en août 2017, et qui a officiellement pris les commandes de l'Angola un mois plus tard, souhaite une intensification des échanges entre les deux pays « Nous espérons que nos relations bilatérales vont se renforcer dans un délai très court » at- il notamment souligné.

Face à cette situation regrettable, il est donc normal que les leaders des principaux pays de la sous-région se concertent régulièrement en vue de trouver des solutions à ces différentes crises qui tendent à freiner le développement des pays et qui ont un impact négatif sur la sécurité des autres Etats, selon lui. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, l'émissaire angolais a rappelé à la presse qu'il « y aura un sommet du COPAX (Conseil de paix et de sécurité de l'Afrique Centrale, Ndlr) qui va se tenir dans les prochains jours à Libreville, la capitale gabonaise. Il est donc normal qu'il y ait cette concertation avant le sommet », a indiqué le ministre angolais des Relations extérieures. Manuel Domingos Augusto, s'est dit satisfait d'avoir « eu le privilège d'entendre le point de vue du président Paul Biya sur la situation sécuritaire de la sous-région ». Une position qui, a-t-il indiqué, va être portée à l'attention du président Joao Lourenço.

