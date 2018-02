Congo-Kinshasa: Sur le fil !

Photo: Radio Okapi/Ph. John Bompengo

Des policiers à Kinshasa

opinion

"Jour" du Seigneur aux yeux de bien de chrétiens, dimanche a, désormais, en RDC, une nouvelle connotation, du reste imposée par le CLC, cet autre appendice du mouvement catholique. Marcheurs, contre-marcheurs et policiers, ce trio en interactions ne produit jamais que des heurts, blessés et pire : des morts. Le 25 février 2018 n'aura pas échappé à la norme. La scène n'est que trop familière, hélas, à présent, au pays. Les dates comme le 19 décembre 2016, 31 décembre 2017, plus récemment le 21 janvier 2018 rappellent ce décor des marches et ses regrettables télescopages. Mais, seulement, ce cycle amorcé véritablement depuis fin 2016 peut-il avoir une fin ? Les espoirs étaient et sont que les élections en vue mettent un terme à ce cycle de mouvements revendicatifs.

Pourtant, cet espoir, peu-à-peu en putréfaction, laisse, dorénavant, échapper une mauvaise odeur pendant que le processus électoral a encore dix mois des défis à surmonter. Les deux premiers mois de 2018 finissent sur une note salée de persistantes contradictions autour de la CENI, la loi électorale et même le calendrier publié le 5 novembre 2017 dans l'agora politique.

Toutefois, un bémol peut, désormais, être placé sur les visées supposées boycotistes qui feraient consensus au sein de l'Opposition radicale incarnée par le Rassop/Limete, l'UNC et le Front pour le Respect de la Constitution. A ces trois, il faudra ajouter, évidemment, le Comité Laïc de Coordination/Eglise Catholique. Oui, une baisse de mercure dans le thermomètre des contradictions est notée car, le tandem UNC-MLC/Front, à travers un point de presse tenu samedi dernier, dit avoir opté pour sa participation aux prochaines élections. Donc, la CENI et son calendrier ne posent plus problème.

Malgré cela, les différends ne sont pas encore totalement neutralisés. Pour l'Udps/Limete, la CENI avec Nangaa à sa tête est indésirable. Pour le G7, Katumbi devrait être candidat, donc la décrispation est le point coupe-gorge. Si l'UNC et le MLC/Front allègent la corde, ils campent toujours sur le refus d'accepter la machine à voter, un point de vue partagé avec leurs paires de l'Opposition radicale. Par ailleurs, pour les autres, le seuil continuerait à poser problème. Toute réclamation analysée, c'est la restructuration de la CENI et la rectification de la loi électorale qui demeurent le nœud gordien.

Cela est clair puisque pour que tous les opposants montent dans le train électoral, il faudra que la Cour Constitutionnelle entre en jeu pour exiger une retouche de la loi à problème. Une option toujours dans les tiroirs. En sus, si Nangaa peut échapper de justesse, il s'avère incontournable, pour l'Opposition, que l'Udps et d'autres formations doivent poster leurs délégués comme gardiens à la centrale électorale. Le CLC et l'Eglise Catholique, par des marches, interpellent afin que le duo régime-CENI veuille à ce que tout le monde soit embarqué dans les élections. Car, s'il en ait autrement, peu importe la beauté des prochaines élections, la crise perdurera. A suivre donc ce regard, le Pouvoir n'aura des répits que si, au nom du compromis de la Saint Sylvestre, il accède aux revendications des opposants. Qui, il faut le dire, n'exigent pas non plus la Lune. Ce n'est qu'une question de volonté politique. Et pas que pour le Pouvoir.

Alors que le temps passe sans que ces exigences de l'Opposition et, aussi, les caprices du Gouvernement (Pouvoir) et CENI ne soient acceptées, le climat se crispe davantage. Le CLC dit aller jusqu'au-bout avec ces appels aux marches s'il n'y a pas satisfaction. Et, face à ce jusqu'auboutisme, l'entrée en danse de la jeunesse du PPRD -ces fameux bérets rouges- après le couronnement d'un nouveau patron de la sécurité intérieur dessine un horizon où le train électoral marche sur le fil du rasoir. D'où, la question : va-t-il, vraiment, atteindre la gare dans les temps indiqués ou sera-t-il atomisé par des effets perverses des rixes ? Pour rompre avec l'incertitude, pourquoi les politiques ne font-ils pas des pas les uns vers les positions des autres ?