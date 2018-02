Congo-Kinshasa: Elections crédibles - MONUSCO-CNSA - Leila Zerrougui chez Olenghankoy

Dans le cadre d'un plaidoyer en vue des élections crédibles, transparentes et apaisées, la représentante spéciale du Secrétaire général de l'ONU en RDC, Madame Leila ZEFROGUI, chef de la Monusco a eu une séance de travail, samedi 24 février 2018, avec le bureau du Comité National de Suivi de l'Accord de la Saint Sylvestre, représenté par son président, M. Joseph Olenghankoy.

Au cours de ce premier tête-à-tête avec le CNSA, la patronne de la Monusco dit avoir rencontré le président du CNSA, à l'instar de toutes les autres institutions pour faire avancer l'Accord du 31 décembre 2016, mais en même temps, s'assurer de la préparation des élections prévues à la date du 23 décembre 2018. Partant, il s'avère très indispensable, affirme-t-elle, de s'entretenir avec les responsables du CNSA qui est l'une des institutions mise en place pour surveiller et préparer la mise en application de l'Accord et du Processus électoral. Mais, également, de veiller aux principes directeurs auxquels, les parties avaient souscrits.

Dans sa mission de bons offices, le chef de la Monusco se donne le devoir d'écouter toutes les parties mais surtout de faire un plaidoyer pour que tous, travaillent de commun accord afin que les élections en préparation se déroulent dans la confiance mutuelle et dans le respect de règle du jeu. D'après elle, personne ne va aux élections dans l'intention de les perdre. Dans cette course ou challenge, chacun y va pour gagner. Et pourtant, il n'y a qu'un seul qui gagne, pas deux à la fois. C'est pourquoi, a-t-elle insisté que celui ou celle qui perd ne considère pas cela comme étant la fin du monde car, jusqu'à preuve du contraire la vie ne va pas s'arrêter.

En termes de contribution de la Monusco, l'hôte de Joseph Olenghankoy déclare jouer le rôle de la facilitation qui est en même temps un rôle pédagogique sachant que la Monusco ne joue pas le rôle de l'exécutif uniquement réservé aux institutions légalement établies. Plutôt, elle essaye de convaincre ceux qui travaillent dans le processus en leur clarifiant que c'est de leur intérêt si le processus connaît un aboutissement heureux. Les élections sont un moyen qui permet d'exercer le pouvoir et d'assurer l'alternance démocratique. Elles ne sont donc pas une fin en soi, soutient-elle. Quant aux mesures de décrispation, des efforts sont en train d'être fournis dans ce sens de consolider la confiance entre l'opposition et la majorité. Et la Monusco est en train de convaincre chaque partie de jouer sa partition.