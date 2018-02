Congo-Kinshasa: L'Udps/Limete toujours en quête d'une TSK!

Photo: Radio Okapi/Ph. John Bompengo

Des policiers à Kinshasa

Après avoir appelé ses combattantes et combattants à participer, massivement, à la marche du CLC du dimanche 25 février 2018 sur l'ensemble du territoire national, l'Udps/Limete, engagée par Jean-Marc Kabund, projette d'organiser de nouvelles descentes dans la rue, le lendemain de chaque marche du CLC, pour obtenir la "Transition Sans Joseph Kabila", a affirmé le SG de l'Udps, Jean-Marc Kabund. "La Transition Sans Joseph Kabila est constitutionnelle", a-t-il lâché samedi 24 février 2018, au cours de la matinée politique tenue au siège du parti à Limete.

Au cours de la matinée politique tenue samedi dernier, le Secrétaire Général de l'Udps, Jean-Marc Kabund, a été clair dans son speech. Sans aller par quatre chemins, il a demandé aux combattants de son parti de sortir de toute distraction. Car, a-t-il dit, la situation politique en République Démocratique du Congo devient de plus en plus "délinquante". Ainsi, ils doivent, à tout moment, être prêts pour lutter en faveur de la liberté et de la vraie démocratie au pays, a indiqué Kabund.

Pour lui, le vrai problème à ce stade où se trouve la RD. Congo, n'est pas l'organisation des élections comme d'autres peuvent le prétendre. L'homme situe les obstacles autour du cadre "politico-juridique" du processus électoral. Sans ambages, il a affirmé que la loi électorale divise. Le calendrier de la CENI pose problème. La machine à voter ne fait pas confiance. En tout cas, face à ce tableau qu'il a dressé, il est bien difficile, a-t-il estimé, d'attendre des élections-solutions dans une telle ambiance.

Dans son speech de samedi 24 février 2018, Jean-Marc Kabund a dénoncé l'absence de volonté de la droite d'appliquer l'Accord de la Saint-Sylvestre qui, selon lui, est cependant une feuille de route par excellence qui balise le chemin pour des élections dignes de ce nom en RD. Congo. Faute de cette opiniâtreté politique de la part de ceux qui dirigent, le Secrétaire Général appelle les combattants à se préparer aux prochaines marches sans peur.

"Nous n'allons pas reculer... Et nous irons jusqu'au bout", a-t-il souligné. Dans cette perspective, il s'agit de marcher non pas pour réclamer l'application de l'Accord de la Saint-Sylvestre, mais plutôt, réclamer haut et fort, la Transition Sans Joseph Kabila au pays, avant l'organisation des élections en RD. Congo.

Pour l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social, la solution aux problèmes des congolais viendra des congolais. Et donc, a affirmé Kabund, dire que la Transition Sans Joseph Kabila est anticonstitutionnelle, c'est "faux", en évoquant l'article 64 de la Constitution, recommandant aux congolais de barrer la route à toute personne qui dirige par défis.