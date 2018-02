Congo-Kinshasa: Gospel - Le concert de Lord Lombo renvoyé au 11 mars au Showbuzz

Au-delà de l'apostolat, Lord LOMBO est un artiste engagé pour témoigner et enseigner le nom de Jésus- Christ à travers sa belle voix soprano et aigue.

Sur les traces de Feu Alain Moloto, par sa vocation, il est un excellent adorateur, chantre, écrivain et prédicateur dont la connaissance de l'évangile et surtout le savoir artistique fait écho dans l'église corps du Christ en RDC.

Il faut noter que cette production scénique s'inscrit dans le cadre de la présentation officielle de l'album «EMMANOUEL» du chantre-adorateur Lord LOMBO. L'événement est organisé par la maison "Dream Event" de M. Joël LAMIKA KALABUDI qui a mis toutes les batteries en marche afin que l'artiste et son groupe puissent s'exprimer comme des poissons dans l'eau. Cette célébration de l'album «EMMANOUEL» connaitra également la présence de deux invités de marque. Il s'agit d'El Georges et Michel BAKENDA. 20$US est le montant fixé pour participer au spectacle de rêve qu'offre la grande équipe "Dream Event" au peuple de Dieu. L'achat du billet à la porte fait d'office droit à un CD gratuit de cet album.

