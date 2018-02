Congo-Kinshasa: Journée d'action du Comité laïc pour les accords de la Saint-Sylvestre

Après avoir appelé ses combattantes et combattants à participer, massivement, à la marche du… Plus »

Autre constat: internet n'a pas été coupé, contrairement au 31 décembre 2017 et au 21 janvier 2018. Cependant, plusieurs quartiers ont été privés d'électricité. On ne sait pas si c'est lié à la mobilisation de ce dimanche.

Même constat à la paroisse Notre Dame du Congo où RFI est passé plus tôt et où des centaines de jeunes du PPRD, le parti présidentiel avaient campé samedi soir pendant trois heures.

Devant la paroisse Saint-François de Sales à Kitambo, un quartier nord de Kinshasa, où s'est rendu notre correspondant, l'atmosphère est plutôt calme. Il y a plus d'affluence que d'habitude et devant l'église les partis de l'opposition et membres du mouvement citoyen se disent déterminés à marcher.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.