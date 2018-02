Congo-Brazzaville: Le Japon apporte son soutien à l'association Aide à l'enfance

Signalons que le Japon a financé en collaboration avec l'Unicef 1 et le Pnud 2 de 2015 à 2017 dans le cadre du budget rectificatif du gouvernement du Japon deux projets relatifs à la formation professionnelle pour un montant d'un million cinq cent mille dollars américains destinés à cinq départements du Congo, à savoir : Brazzaville, Pointe noire, la Sangha, la Likouala et le Pool.

Ce projet permet aux jeunes Congolais d'apprendre des métiers techniques générateurs d'emplois et de revenus afin de se soustraire du chômage et de la pauvreté. », a-t-il signifié.

« Le bâtiment, construit à peine en 2006, présente des fissures au niveau de la toiture et des murs. Le nombre des salles de classe ne répond plus au nombre de demandeurs.

Il a demandé à l'association « Aide à l'enfance » d'accomplir ce projet dans un délai de six mois tel que prévu dans le contrat, et d'entretenir les infrastructures et équipements qui seront fournis.

Ce projet permettra à ce centre d'augmenter sa capacité d'accueil des étudiants, d'ouvrir de nouvelles filières en hôtellerie et couture. Il contribuera au renforcement de l'insertion professionnelle et sociale ainsi qu'à l'autonomie financière des jeunes vulnérables.

