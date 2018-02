Ouganda: Le Fonds de la CPI au profit des victimes, une justice réparatrice

En Ouganda, cette semaine, une ONG de défense des droits de l'homme et des minorités (Human Rights… Plus »

Le Fonds mène des programmes en Ouganda, en Côte d'Ivoire et au Congo. Il projette d'ouvrir des programmes en Centrafrique et au Kenya. Actuellement à La Haye se déroule le procès de l'un des principaux chefs de la LRA, Dominic Ongwen surnommé la « fourmi blanche ». Un mandat d'arrêt contre Joseph Kony, le leader du mouvement de la LRA, court toujours. La LRA est toujours active notamment en Centrafrique et en RDC.

Le Fonds en tant qu'identité indépendante finance son travail grâce aux contributions des Etats et aux donations privées. Un budget d'1,2 million d'euros par an qui tend à restreindre ses actions sur le terrain.

En Ouganda, 45 000 personnes ont bénéficié d'une aide directe du fond ces dix dernières années dans dix-huit districts. Le Fonds estime à 200 000 personnes touchées indirectement par son action. « Dans l'hôpital de Gulu, nous avons depuis quelques années un centre d'appareillage où aujourd'hui nous sommes à plus de 2544 prothèses distribuées pour les victimes du conflit, détaille Mama Koïté, membre du Fonds. Mais les besoins sont immenses. Nous avons vu beaucoup de gens qui nous ont dit "oui aujourd'hui nous nous sommes réhabilités, mais il y a encore des milliers de gens qui sont dans la brousse et qui ont besoin aujourd'hui d'appui". »

