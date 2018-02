Congo-Brazzaville: Immigration clandestine - Afrika Telema lance une campagne de sensibilisation aux méfaits du fléau

L'autre raison s'expliquerait par le fait que de nombreux jeunes africains fuient les affres de la guerre dans leurs pays respectifs, car sur les qutorze conflits ayant éclaté dans le monde ces six dernières années, sept sont en Afrique (RCA, Libye, Mali, Nigeria, RDC, Soudan du Sud, Burundi). Ils fuient, a-t-il dit, la famine et le chômage qui sont devenus endémiques dans certaines régions africaines pour la recherche d'une vie meilleure. « Cette campagne vise à informer et conscientiser l'opinion et les jeunes mais surtout les jeunes africains des méfaits de l'immigration clandestine vers l'Europe afin qu'ils mesurent les dangers auxquels ils sont exposés. À travers cette campagne, nous lançons un appel aux responsables politiques de notre continent afin qu'ils assurent à leurs administrés le bien commun », a rappelé l'abbé Destin Mouené-Ndzorombé, précisant qu'au cas contraire, les responsables politiques africains seront comptables et coupables des malheurs de leurs concitoyens sur les routes de l'Eldorado européen.

