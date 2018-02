Congo-Brazzaville: Œuvre littéraire - Yves Dubois met en lumière les peintres de la ville océane

L'ancien directeur général de la Congolaise industrielle des bois (CIB) et passionné d'art vient de signer un livre d'images intitulé « Les artistes peintres de Pointe-Noire ».

Le recueil est une symphonie picturale composée de tableaux sur divers thèmes, imagés et conçus par des artistes peintres vivant à Pointe-Noire, capitale économique de la République du Congo. À travers l'itinéraire de quatre-vingt-dix-sept peintres, l'ouvrage préfacé par Clément Mouamba, Premier ministre congolais, présente le remarquable travail de ces talentueux artistes.

Les œuvres sont inspirées et recueillies dans leur environnement naturel, social, sociologique, historique et mystico-religieux. Elles vous racontent le Congo d'hier, d'aujourd'hui et de demain.

Du village des voiliers au Cercle, en passant par la voûte, les rails, l'ancien cimetière du centre-ville, le livre porte à la connaissance du lecteur divers lieux et quartiers de Pointe-Noire, où ces peintres ont choisi de planter leurs chevalets pour donner vie aux paysages qui figurent sur leurs toiles.

Haut en couleurs, il part sur les traces d'artistes comme Rémy Kalombo, Christian Badibanga, Valentti Tchicaya, Ulrich Starlin, Mochany, Fangeska Mbouma, Ségolène Gyon, Ombline de Cabissole, Maximilien Samba, Corine Bouvarel et bien d'autres.

Toutes les catégories de peintres y sont incluses. Les célèbres au niveau international, ceux connus et cotés pour qu'ils soient encore plus reconnus, les peintres de « la rue », qui mériteraient des tableaux réalisés avec des peintures des toiles et des châssis de qualité, et les peintres muraux pour qu'ils soient remarqués par des entreprises.

Dans ce guide spécial, vous découvrirez l'extraordinaire vitalité artistique du Congo par le biais des représentations de toiles et portraits des artistes peintres qui le compose. Pour palper cette vitalité du doigt, des informations pratiques comme les lieux d'expositions et des numéros de téléphones des artistes sont répertoriés dans le livre.