Afrique: Festival africains des films - Les femmes cinéastes en bonne posture

La capitale togolaise, Lomé, et la localité d'Agbodrafo accueilleront, du 10 au 20 mars, la première édition du Festival africain des films de femmes cinéastes (FAFFCI).

L'évènement connaîtra non seulement la participation des professionnelles, réalisatrices et actrices africaines mais aussi du monde en provenance des États-Unis, de Grande-Bretagne, de Belgique, de France, de Suisse, du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Gabon, du Cameroun, du Congo Brazzaville, de la RD Congo, du Rwanda et de bien d'autres pays. « Le FAFFCI entend mettre sous le feu des projecteurs les productions de femmes d'Afrique et d'ailleurs et ainsi promouvoir l'équité genre dans l'industrie cinématographique », a confié la présidente de l'association Pépinière internationale d'acteurs de cinéma (PIAC), Christelle Mazahalo esso, également promotrice du festival. « Il s'agit également d'améliorer la performance et d'augmenter l'effectif des femmes cinéastes techniciennes, de permettre l'échange d'expérience sur les métiers du cinéma entre des femmes cinéastes de différents horizons », a-t-elle poursuivi.

Outre la compétition de films documentaires et de films de fiction, tournés exclusivement par des femmes cinéastes, des conférences-débats, un master class sur la condition des femmes dans l'espace cinématographique, sont également inscrits au menu de cette première édition du FAFFCI. L'association PIAC fait la promotion du Cinéma bleu (océans), vert (végétaux) et de l'écotourisme tout en visant l'amélioration de vie de la population et surtout de la femme.