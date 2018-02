Congo-Brazzaville: Commune de Brazzaville - Le Conseil municipal adopte à plus de 29 milliards de FCFA son budget 2018

Les affaires se rapportant à l'institution des frais d'armoiries, du numérotage de taxis et minibus ainsi que celles liées aux modalités d'implantation et d'exploitation des abattoirs artisanaux par les particuliers puis à l'instauration d'une redevance sur les cercueils fabriqués en dehors des ateliers des pompes funèbres municipales ont été aussi approuvés par les élus locaux.

Ils ont également exprimé leur volonté de créer une police municipale et deux fourrières dont l'une sera basée au nord de Brazzaville et l'autre au sud. La délibération relative à la détermination des modalités de gestion en régie indirecte des parkings payant dans le périmètre de la commune de Brazzaville a été adoptée.

