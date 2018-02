Afrique: WAC Casablanca-TP Mazembe - Propos d'avant match

Faouzi Benzarti (entraîneur WAC Casablanca)

« Je suis à la tête de la barre technique du WAC depuis presque un mois et je ne vous cache pas ma satisfaction quant à la progression de l'équipe. J'ai tenté d'instaurer mon propre style de jeu et les joueurs se sont adaptés. J'ai toujours été un adepte du jeu offensif que je vais prôner lors de cette rencontre de Super coupe Total. Je vais choisir les plus en forme et les mieux préparés pour gagner.

Les joueurs sont prêts pour le match et veulent gagner. La rencontre sera très difficile car en face de nous, il y'aura un adversaire très redoutable en compétitions interclubs de la CAF. Ce sera un duel d'expérimentés sur le terrain car les deux formations ont dans leurs rangs des joueurs de qualité et d'expériences ».

Brahim Nekkach (capitaine WAC Casablanca)

« Comme vous l'avez constaté, depuis l'arrivée de Faouzi Benzarti, les choses se sont améliorées. On s'est adapté à sa philosophie de jeu. C'est une bonne chose pour nous avant cette rencontre. Nous voulons gagner le match et rendre nos supporters heureux. Le WAC a perdu déjà à deux reprises la Super coupe Total en 1993 et 2003. Cette fois-ci, j'espère que ce sera la bonne pour nous ».

Pamphile Mihayo Kazembe (entraîneur TP Mazembe)

« C'est une rencontre entre deux géants du continent. On veut le match. Moi personnellement, je veux marquer l'histoire en remportant ce trophée en tant qu'entraîneur, après l'avoir gagné comme joueur. Comme joueur ou entraîneur, j'ai gagné beaucoup de titres notamment avec Lamine Ndiaye, Diego Garzitto, Patrice Carteron et Hubert Velud. Je veux d'autres titres à commencer par la super coupe. J'avoue qu'on est sous pression car on doit remporter ce titre. Après une saison réussie, les gens attendent encore beaucoup de nous. Le WAC est un adversaire redoutable. Il est champion d'Afrique et c'est aussi le réservoir des Lions de l'atlas. On a vu lors du dernier CHAN remporté par le Maroc que la majorité des joueurs sont issus du WAC. Ils ont acquis beaucoup d'expérience sur le plan africain. On s'est bien préparé pour le match et on fera tout pour revenir chez nous avec ce trophée ».

Joël Kimwaki (défenseur TP Mazembe)

« On connaît bien le WAC. On a affronté cette équipe en Ligue des champions de la CAF il y'a deux ans et elle nous a éliminés. Cette fois-ci, c'est un seul match et au bout de la rencontre, il y'a un trophée à gagner. Ce ne sera pas facile mais on va faire le maximum sur le terrain pour gagner. Il y'a de la volonté et de la détermination au sein du groupe et c'est une bonne chose ».