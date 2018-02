Afrique: Black Panther, le film

Sorti le 16 février 2018 aux États-Unis et le 14 février en France, ce film, inédit dans son genre (car il met en scène un super-héros noir), défraie la chronique.

Bien reçu par la critique, il a totalisé un taux d'approbation de 97% sur 299 critiques sur Rotten Tomatoes et totalise un score de 88/100 sur le site d'agrégation Metacritic, basé sur 53 critiques toutes positives.

Les Américains sont les premiers surpris car, Black Panther bat plusieurs records d'audience et cumule plus de 235 millions de dollars de recettes pour ses trois premiers jours d'exploitation, réalisant ainsi le meilleur démarrage de tous les temps aux États-Unis, dont la première place était jusqu'alors détenue par Star Wars.

La Panthère noire au Canada français est un film de super-héros américain coécrit et réalisé par Ryan Coogler, adapté du personnage de Marvel Comics, T'Challa alias la Panthère noire qui retourne chez lui dans la nation africaine reculée mais technologiquement très avancée du Wakanda, pour servir son pays en tant que nouveau roi.

Avec une grande distribution exclusivement noire composée, entre autres, de Chadwick Boseman dans le rôle principal de T'Challa la Panthère noire, Michael B. Jordan, Erik Stevens, Lupita Nyong'o, Danai Gurira Martin Freeman, Everett K. Ross, Daniel Kaluuya, Letitia Wright, Winston Duke, Sterling K. Brown, Angela Bassett, Forest Whitaker, Andy Serkis, mais aussi Isaac de Bankolé ou Florence Kasumba...

Les premières annonces des résultats de Black Panther auguraient que le 18e film de l'écurie Marvel allait tout fracassé sur son passage pour son premier week-end d'exploitation et il en a été ainsi avec l'aide loin s'en faut du President Day (lundi férié) aux Etats-Unis.

Le film de Ryan Coogler a encore de beaux jours devant lui et quelques nouveaux records à faire tomber dont probablement le plus gros démarrage jamais vu pour un film de super-héros.

Cette superproduction donne enfin au super-héros noir le premier rôle qu'il attend depuis fort longtemps, malgré le casting haut de gamme, l'on peut tout de même déplorer le manque de consistance au personnage principal.

Black Panther (l'acteur Chadwick Boseman) est grand et beau, vient du Wakanda, une petite nation africaine très évoluée et, s'il reste pour ses sujets le roi adulé T'Challa, il est bien plus connu, dans ses habits sombres et tout à fait moulants, sous le nom de Black Panther. Ce personnage de Marvel comics a été créé en juillet 1966 par Stan Lee (scénario) et Jack Kirby (dessin), quelques mois avant la naissance du parti du même nom, Black Panther et aujourd'hui, au cinéma, il fait la fierté de certains dans la communauté noire des Etats-Unis qui considèrent qu'il a amplement mérité 52 ans plus tard, un film rien que pour lui.

Et l'Afrique ne demeure pas en reste, Isaach de Bankolé de Côte d'Ivoire, Lupita Nyong'o du kenya, Danai Gurira du Zimbabwe et Winston Duke de Trinité-et-Tobagoque, que demander de plus ?

L'acteur principal qui est apparu sur grand écran dans Captain America, Civil War, en 2016 enfile cette fois-ci le costume et le collier à griffes pendant plus de deux heures d'aventures, sans colporter de réel message et c'est ce qui sera sûrement déploré en attendant que l'éventuelle série se ravise !