Congo-Kinshasa: Le gouvernement annonce la libération d'un proche de Moïse Katumbi

"Nous exigeons la libération de nos jeunes camarades arrêtés, notamment Filimbi, il y a aussi Beni Carbone, il y a Mino Momponi et d'autres. Pour l'UDPS, nous citons Christian Lumu. Ces camarades ont été arrêtés juste pour avoir exprimer une opinion contraire. Parce que le gouvernement veut imposer une logique monolithique. Et nous estimons qu'ils doivent pleinement bénéficier des mesures de décrispation" a répétée par Chris Schematsi du mouvement citoyen "Compte à rebours "

La libération de Huit Mulongo Kalonda a été justifiée par la mise en œuvre des mesures dites d'apaisement prévues par l'accord de la Saint-Sylvestre, signé fin 2016, entre les partis de l'opposition et ceux de la majorité au pouvoir. C'est pourquoi, l'opposition et la société civile réclament la libération d'autres détenus, à l'instar d'Eugène Diomi Ndongala Nzomambu, et de l'avocat Jean-Claude Muyambo.

"C'est toujours un profond soulagement quand un innocent sort des geôles des prisons de la dictature. Il avait été injustement condamné comme tous les autres prisonniers politiques. Nous partageons le bonheur de sa famille", s'est réjoui, Olivier Kamitatu Etsu, ancien président de l'Assemblée nationale et Président de l'Alliance pour le Renouveau du Congo (ARC), et membre du G7, une plate-forme de sept partis qui ont quitté la Majorité présidentielle. M Kamitatu est aussi le Porte-parole de Moïse Katumbi Chapwe.

