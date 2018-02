Congo-Kinshasa: Le combat de la kalach et du missel se poursuit

De trois pour le Comité laïc de coordination (CLC) dans l'organisation de marches dominicales pour dénoncer le pouvoir de Joseph Kabila : ce dimanche 25 février, ils étaient des milliers à descendre dans les rues de Kinshasa, Lubumbashi, Kisangani et autres villes du pays.

Mais le pouvoir Kabila tient bon et l'a fait savoir par une répression systématique des manifestants à la sortie des messes, qui tenaient Bibles, crucifix, chapelets, branchages.

La kalachnikov qui réprime le missel, vent debout pour l'alternance et les droits humains, c'est un drame dont seules les républiques bananières peuvent offrir le spectacle. Et tant pis si les actes de cette tragédie s'écrivent à l'encre rouge du sang des innocents : 8 morts le 31 décembre 2017, 6 le 21 janvier et 2 autres ce 25 février.

Non, ne vous y trompez pas ! Un mort pour une manifestation pacifique, c'est un mort de trop, qui pis est, les chiffres en baisse des victimes de la répression sont inversement proportionnels à la cristallisation des positions antagoniques en RDC : en effet, pour le Comité laïc de coordination et ses parrains de la Conférence épiscopale de la RDC (CENCO), aucune institution en RDC n'est légitime.

Toutes sont hors et sans mandat. Elles agissent par défi en toute illégalité et impunité. Joseph Kabila est un dictateur qui n'a plus aucune légitimité pour diriger le pays ; pour le pouvoir de Kinshasa, la CENCO et son épouvantail du Comité laïc sont des agitateurs subversifs en rupture de banc avec la République et même l'enseignement biblique.

On se souvient que, lors de sa dernière conférence de presse, le président Kabila avait tancé les évêques de son pays, les renvoyant à leur catéchisme avec des dérisions du genre « Jésus Christ n'a jamais présidé une commission électorale. »

Le président de la CENCO lui avait rétorqué que l'Eglise congolaise agissait en conformité avec la doctrine sociale du catholicisme tout en rappelant la sacralité de la parole donnée.

Parole donnée par la signature des accords de la Saint-Sylvestre 2016 aux termes desquels une présidentielle devrait être organisée avant le 31 décembre 2017 en RDC sans la candidature de Joseph Kabila.

Près de 14 mois après, l'élection présidentielle est encore projetée à décembre 2018 sans que Kabila renonce officiellement à s'y présenter.

Au contraire, dans une stratégie de fourbe, il ruse avec les institutions de la République, notamment la commission électorale, et les partis de l'opposition minés par des querelles intestines suscitées ou encouragées par le camp présidentiel pour que les élections ne se tiennent pas à cette date.

C'est une RDC à la dérive, ballottée par un pouvoir prédateur de l'Etat, avec des partis politiques sans grande crédibilité parce que sans projet de société ni stratégie cohérente de lutte pour l'alternance qui interpelle les démocrates du monde entier, en commençant par ceux du Congo.

En inscrivant son combat dans cette perspective d'alternative démocratique dans le pays, le Comité laïc de coordination prolonge le rôle historique de l'Eglise catholique de la RDC qui, par l'entremise du cardinal Monsengwo, avait présidé la conférence nationale souveraine prélude à la chute de Mobutu mais aussi les négociations entre les partis politiques du pays ayant abouti aux accords de la Saint- Sylvestre 2016.

Que ce comité se retrouve aujourd'hui en première ligne dans la lutte pour le changement démocratique et le respect des droits de l'homme en RDC n'est donc pas une surprise en soi.

Il joue au supplétif d'une opposition sans leadership depuis la disparition d'Etienne Tshisekedi et porte la voix de tous les patriotes et démocrates congolais au-delà des religions. Joseph Kabila aurait alors tort de le réduire à un groupuscule de lecteurs égarés du missel à soumettre par la kalachnikov.