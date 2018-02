Afrique: Migrants africains en Israël - Manifestations pour et contre les expulsions

A Tel-Aviv, manifestation et contre manifestation ce samedi 24 février autour du projet du gouvernement israélien d'expulser des dizaines de milliers de migrants africain.

« Non aux expulsions. Notre sang est le même. Ce qu'il faut c'est venir en aide aux quartiers défavorisés notamment dans le dans le sud de Tel-Aviv ». C'est ce que réclament quelque 15 mille manifestants venus protester contre le plan gouvernemental d'expulsion de quelque 40 mille migrants, pour la plupart des Érythréens et des Soudanais entrés illégalement en Israël et qui n'ont pas de demande d'asile en cours d'instruction. Les autorités israéliennes leur demandent de choisir : partir, soit pour leur pays d'origine soit pour un pays tiers, ou aller en prison sans limite de temps.

Et puis non loin de là une autre manifestation, celle-là en faveur des expulsions, organisée par des habitants du quartier et des organisations de droite. Sarah Nissani du mouvement Im Tirtsu : « Aujourd'hui, nous sommes ici pour soutenir tous les citoyens israéliens du sud de Tel-Aviv qui malheureusement doivent vivre jour et nuit avec les migrants d'Afrique. Des migrants qui sont illégaux ici en Israël. Nous sommes ici pour dire à l'Etat d'Israël: "Il faut expulser ces immigrants. Il est temps de les renvoyer dans leurs pays ».

C'est au début du mois prochain que devraient débuter les expulsions.