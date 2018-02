Afrique Centrale: La volonté du Rwanda d'accueillir des réfugiés mise en doute après des morts dans une manifestation

L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) appelle au calme et à la retenue après… Plus »

La résistance demeure et l'angle de tir change aussi, cette fois-ci dans la foule. Bilan : cinq morts et 20 blessés, selon la police rwandaise. L'incident meurtrier a provoqué des réactions dans un pays comme le Rwanda, qui n'a pas cessé de dire qu'il était prêt à accueillir les réfugiés souhaitant demander l'asile sur son sol, en particulier ceux qui ont fui la Libye. "Qu'est-ce qui me ferait croire que vous pouvez accueillir des réfugiés érythréens ou les Dinka du Sud Soudan si vous ne pouvez pas protéger les Congolais qui sont au Rwanda ?", questionne Robert Mugabe, journaliste critique du pouvoir rwandais. "C'est une dichotomie, une contradiction même. Ce n'est pas logique"

Alors que le Rwanda se présente comme un pays d'accueil pour les réfugiés, cinq Congolais sont morts et vingt autres blessés après la dispersion par la police, jeudi, d'une manifestation contre la réduction des rations alimentaires. Un événement qui soulève des critiques de la part de certains contre le pouvoir de Kigali. Ils commencent à douter de la volonté du pays d'accueillir les réfugiés, si déjà les autorités ne sont pas capables de protéger ceux qui se trouvent sur son sol. Le Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés a condamné cet acte, le qualifiant de choquant et regrettable.

Cinq Congolais sont morts et vingt ont été blessés alors qu'ils protestaient contre la réduction de leurs rations alimentaires. De quoi, pour certains, remettre en cause la volonté du Rwanda d'accueil des réfugiés.

