Ile Maurice: Congrès anniversaire du PTr - «MSM inn dir MMM pa vini pou pa répet lépizod gato»

Le leader du PTr a également évoqué les manigances du MMM pour que Xavier-Luc Duval quitte le fauteuil de leader de l'opposition. «Li pé rod fer Shakeel (Mohamed), pé rod fer Arvin (Boolell) vinn leader.» Or, la Constitution est claire sur ce point, souligne Navin Ramgoolam. À ce stade, c'est le PMSD qui compte le plus de députés au sein de l'opposition. Et de ce fait, les fonctions de leader de l'opposition lui reviennent.

Ce n'est pas tout. À en croire le leader des rouges, on lui aurait dit de «laisser une porte ouverte» au MMM. Il n'en est toutefois pas question. «Sa mo'nn zet so laklé ek inn met boulon.»

Il n'est pas dupe. Et dit voir clair dans le jeu du MMM. «Bérenger pé rod met dézord dan PTr.» Mais Navin Ramgoolam lui conseille plutôt de «al teign difé dan to lakaz». C'était lors du congrès anniversaire du PTr, ce dimanche 25 février, à l'auditorium Octave Wiéhé, Réduit.

