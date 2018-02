Cote d'Ivoire: Toulépleu/Inauguration de l'hôtel de ville - Duncan invite la jeunesse à s'exprimer autrement que par la violence

Le maire Kah Zion a exprimé, pour sa part, la gratitude et la reconnaissance des populations au Président de la République et aux membres du gouvernement pour toutes les infrastructures réalisées dans sa commune.

Réhabilité à hauteur de 120 millions de FCFA par la mairie de Cocody dans le cadre de la coopération intercommunale, la mairie de la commune de Toulepleu désormais appelée hôtel de ville a été inauguré lors d'une cérémonie à la place publique de la ville, rebaptisée par le maire Kah Zion « place Alassane Ouattara », le samedi 24 février 2018.

Cette rencontre a vu la participation notamment du Vice-président de la Répulique Daniel Kablan Duncan, du Premier ministre Jeannot Ahoussou, le représentant du président HenryiKonan Bedié haut patron de la cérémonie, Anne Désirée Oulotto, Kouakou Abinan Pascal, des fils et cadres de la région.

Après avoir présenté les condoléances du Président de la République Alassane Ouattara aux familles endeuillées par les récentes violences survenues à Bloléquin et le soutien aux populations meurtries, Daniel Kablan Duncan a souhaité que l'ouest devienne le berceau de la paix, de la cohésion et du vivre ensemble en Côte d' Ivoire, en invitant la jeunesse à s'exprimer autrement que par la violence. « Il est temps que tous préservent le climat de paix dans cette belle région », a dit le vice-président Kablan Duncan.

Il a, par la suite, soutenu que Alassane Ouattara porte l'ouest dans son cœur mais a besoin de paix dans la région pour y mettre en œuvre tous ses projets de développement dont quelques-uns ont été égrainés. Ce sont le bitumage de l'axe Blolequin-Toulepleu-Pekan Barrage qui s'achèvera en février 2018, l'électrification de 11 localités en cinq ans évaluée à près de 900 millions, la construction de la station de traitement d'eau potable de Sahibly, la construction d'écoles et de centres de santé par dizaine.

M. Duncan a formulé le vœu que la coopération intercommunale entre Toulepleu et Cocody qui permet d'établir et de développer une relation d'entraide entre les collectivités territoriales fassent des émules. Avant de féliciter la ministre Anne Ouloto pour la qualité du travail qu'elle accomplie au sein du gouvernement et dans la région pour le retour de la paix. Et surtout pour son implication dans la gestion des crises passées.

Pour conclure, le Vice-président Kablan Duncan a félicité le maire Kah Zion pour ses actions de développement pour le rayonnement de sa commune.

Prenant la parole, la ministre Anne Ouloto a assuré que Toulepleu est avec le Président Ouattara en s'engageant à tout mettre en œuvre pour le renforcement de la cohésion et de la paix dans la région du Cavally. « Si nous donnons la paix au Président Ouattara, il nous donnera encore plus le développement », a souligné la marraine de la cérémonie.

Le premier Ministre Jeannot Kouadio Ahoussou au nom du président du PDCI, Henri Konan Bedié a salué le geste de solidarité et d'entraide du maire N'goa Mathias de Cocody. Poursuivant, l'émissaire du Président Bédié a révélé les attentes du Président du PDCI à l'égard des populations du Cavally qui sont de donner l'exemple de la concorde et du vivre ensemble.

Pour finir, il a invité les populations à faire confiance au président Alassane Ouattara et à son aîné Henri Konan Bédié, de même qu'au vice-président Daniel Kablan Duncan. Il a invité les élus à faire preuve d'imagination pour comme le fait Kah Zion pour développer leurs localités. « Le président Bédié attend de la population du Cavally de donner l'exemple de la concorde, du vivre ensemble et de la paix », a-t-il indiqué.

Le maire Kah Zion a exprimé, pour sa part, la gratitude et la reconnaissance des populations au Président de la République et aux membres du gouvernement pour toutes les infrastructures réalisées dans sa commune. Aussi a-t-il souhaité vivement que ces actions de développement se poursuivent afin de permettre à Toulepleu de bénéficier de bitumage de routes, d'établissements sanitaires et scolaires supplémentaires.

Se félicitant du partenariat intercommunal, le premier magistrat de Toulepleu a aussi adressé ses remerciements à son homologue de Cocody dont le soutien financier a permis d'accroitre la capacité d'accueil des services de la mairie qui dispose désormais de dix-sept (17) bureaux contre six (06 ) et d'une nouvelle salle de conférences. C'est d'ailleurs pourquoi, il a exprimé sa gratitude au président Bédié pour son soutien légendaire à Toulepleu.

Il faut rappeler que l'acte de la convention cadre de jumelage des communes de Cocody et de Toulépleu, par les maires N'goan Aka Mathias et Denis Kah Zion, a été signé le jeudi 19 mars 2015.